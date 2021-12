Agrigento, sindaco incontra vertici Aica: “Situazione non è per niente rosea”

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, è intervenuto sulla situazione idrica in Città dopo aver incontrato i vertici dell’Aica, società consortile che si occupa del servizio. Il primo cittadino ha dichiarato che la situazione non “è per niente rosea” e che sono emerse “criticità”. Per questo ha chiesto di essere audito dal consiglio di amministrazione di Aica.

“Ho incontrato i vertici dell’amica e non sono soddisfatto di quello che è uscito fuori. Ho rappresentato le serie criticità che ci sono ad Agrigento. Una società consortile ogni sindaco rappresenta un voto e le decisioni vengono prese dal consiglio di amministrazione. Chiederà di essere audito dal Cda sulle criticità della distribuzione idrica e sulle rotture affinché vengano debellati tutti i problemi. E’ vero che avevamo sottoscritto una convenzione con Aica con interventi per 50 mila euro – 20 mila euro di espurghi e 30 mila di riparazioni – ma poi gli uffici hanno bloccato perché qualcosa non andava. Non voglio dare false aspettative, la situazione non è per nulla rosea e farò di tutto per soddisfare le esigenze di Agrigento.”