Destinazione Agrigento-Natale2021: i prossimi appuntamenti

Proseguono gli appuntamenti di “Destinazione Agrigento – Natale 2021”, il programma degli eventi natalizi del Comune di Agrigento, organizzato col patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo e in collaborazione con il Distretto Turistico Valle dei Templi e il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

il 26 dicembre prenderà il via presso Pineta Padel di via Cavaleri Magazzeni dalle 9 il torneo amatoriale di inclusione e solidarietà “Social Christmas Padel”. In piazzale Giglia a San Leone dalle 10,30, lo stesso giorno, 26 dicembre, Danza acrobatica e Show dance. Il 28 dicembre l’appuntamento sarà con “Nativitas” dalle 19, nella concattedrale di Santa Croce di Villaseta, concerto di Natale del coro dell’Associazione Filarmonica Santa Cecilia. Il 29 dicembre è in programma “Natale all’Opera” al Teatro Pirandello, concerto dell’Orchestra Filarmonica della Sicilia. Il 30 dicembre nella parrocchia di San Nicola a Fontanelle è previsto invece il concerto dell’Orchestra Chat Pitre”.

Per la vigilia di Capodanno, giorno di San Silvestro, sarà la volta della “Notte dei giganti” in via Atenea dalle ore 23,30, animazione e intrattenimento itinerante. Il 2 gennaio, al Museo archeologico Pietro Griffo, alle ore 17, “Tango dell’Anima” rappresentazione teatrale tratta da un testo di Daniela Spalanca, a cura dell’associazione TeatrAnima”. Il 6 gennaio in piazza Pirandello dalle ore 10 vedremo i Re Magi a Cavallo con arrivo alla Basilica Cattedrale di San Gerlando. Al teatro Pirandello dalle 18,30 “700 anni dopo Dante in Sicilia” testo teatrale di Felice Cavallaro con Salvatore Nocera Bracco e Sebastiano Lo Monaco.