Porto Empedocle, affetto da Alzheimer 97enne esce di notte: recuperato dalla Polizia

Storie di Natale. Nella notte appena trascorsa a Porto Empedocle i poliziotti della sezione volanti, durante un servizio di pattugliamento del centro abitato, si sono imbattuti in un anziano signore di 97 anni, che stanco di stare a casa e desideroso di fare una passeggiata, aveva deciso di andare per strada.

Avvicinato dai poliziotti l’uomo, affetto da Alzheimer, insisteva per rimanere fuori; quindi, non potendo lasciarlo solo, dopo aver tranquillizzato la famiglia, la Volante lo accompagnava per un pò sino a quando stanco ma felice e soddisfatto ha chiesto ai poliziotti di poter rientrare a casa dalla moglie.

Aver fatto felice l’anziano nonnino è stato come ricevere e ricambiare un bellissimo regalo di Natale per i due poliziotti.

