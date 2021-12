Tragedia di Natale, tre giovanissimi morti in incidente stradale nel nisseno

Un quarto di 17 anni e’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia, dove e’ stato trasferito in mattinata dal 118, per essere sottoposto a intervento neurochirurgico.

La vettura a bordo della quale viaggiavano e’ completamente distrutta. La Citroen C3 era guidata dal ventenne e, per causa da accertare, e’ uscita fuori strada. I soccorsi sono scattati immediatamente, ma per i tre ragazzi non c’era piu’ nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia che sta tentando di risalire alle cause dell’incidente e di ricostruire l’esatta dinamica.