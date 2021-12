Assenza di segnaletica stradale a Favara, i consiglieri Sorce e Cipolla interrogano il sindaco Palumbo

Ignazio Sorce e Antonio Cipolla, consiglieri comunali di Favara, hanno presentato un’interrogazione con risposta scritta ed orale al sindaco, Antonio Palumbo, sulla totale assenza in città di segnaletica stradale.

“Pervengono agli scriventi Consiglieri Comunali di Favara- scrivono Cipolla e Sorce- diverse segnalazioni da parte di semplici cittadini circa l’assenza di strisce pedonali, in quanto ormai quelle esistenti sono quasi del tutto cancellate dall’usura; tale problematica arreca ai pedoni serie difficoltà nell’attraversamento delle strade, specie a ridosso delle scuole e degli edifici pubblici e oltremodo espone gli stessi pedoni ad incedenti e gravi pericoli di incolumità fisica”

Nell’interrogazione i consiglieri Sorce e Cipolla sottolineano l’ importanza delle strisce pedonali e della segnaletica orizzontale per la sicurezza dei pedoni e di tutti gli utenti della strada unitamente al fatto che in caso d’incidenti, l’inesistenza delle strisce pedonali e/o l’invisibile segnaletica potrebbe esporre il Comune a dover pagare eventuali risarcimenti per danni.

I due consiglieri concludono auspicando un’intervento di rifacimento delle strisce pedonali e la predisposizione dinanzi le scuole di un servizio di vigilanza e controllo all’entrata e all’uscita dei bambini.