Canicattì, brucia l’auto di un 32enne: indagini in corso

Ancora un episodio incendiario a Canicattì. A bruciare nella notte tra martedì e mercoledì è stata la Fiat Punto di proprietà di un 32enne del posto.

L’incendio, la cui natura è ancora in corso di accertamento, si è verificato in via Svezia. Scattato l’allarme, lanciato da alcuni residenti, sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno circoscritto il rogo evitando ulteriori danni.

Presenti anche i carabinieri della locale Compagnia. Al via le indagini per risalire alle cause delle fiamme.