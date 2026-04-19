Vittoria schiacciante del Canicattì, che, davanti ad un Pala Mura gremito in ogni ordine di posto, portano a casa tre pesantissimi punti nella sfida casalinga contro la Fulgentissima Naro.

Primo tempo che si gioca ad alto tasso di agonismo, i ragazzi biancorossi vanno sotto di un goal dopo pochi minuti a causa di una sfortunatissima autorete , ma dopo qualche attimo di smarrimento riprendono in mano la gara e la rimettono in piedi grazie alla rete di Cristian Caltagirone, giunti al sesto fallo di squadra su un tiro libero della squadra ospite, Santo Biasco, portiere del Canicattì, non si fa superare e sul finire del tempo è il goal di capitan Di Bartolo a ribaltare la gara ed allo scadere della prima frazione di gioco il risultato dice 2 a 1 per il Canicattì.

Seconda frazione di gioco che riprende con i biancorossi di mister Giardina che entrano in campo con un altro piglio e prendono in mano la gara diventando padroni assoluti del campo dilagando nel punteggio grazie alle reti che arrivano da Capitan Di Bartolo, tripletta per lui e trascinatore indiscusso del gruppo squadra, Diego Lo Verme autore di una rete d’autore, e le reti di Alessandro Casella e Cristian Caltagirone, anche lui autore di una strepitosa tripletta personale, chiudendo il match tra gli applausi del pubblico presente in grande affluenza a sostegno della squadra biancorossa.

Vittoria importantissima che fa raggiungere matematicamente i playoff al Canicattì, un obiettivo importantissimo per la società raggiunto dopo una stagione vissuta sempre nelle zone alte della classifica.

Adesso restano da giocare le ultime due gare della regular season per delineare la griglia ufficiale dei playoff, prossimo impegno per i biancorossi, il 2 maggio in trasferta sul campo del Santa Elisabetta.

Prestazione e risultato che fa felice tutto l’ambiente biancorosso.