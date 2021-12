Canicattì, istituiti due nuovi drive in per i tamponi

ISTITUITI 2 DRIVE IN al parcheggio “Padre Gioacchino La Lomia e al parcheggio dell’ospedale Barone Lombardo. Lo screening tampone molecolare è rivolto SOLO ai SOGGETTI POSITIVI e Avvisati dal DIPARTIMENTO o USCA”.

Le attività sono state realizzate in stretta collaborazione con il direttore del distretto sanitario di base, dott. Giuseppe Miccichè e coadiuvate dal responsabile del poliambulatorio, dott. Rizzo Pinna.

I lavori di pianificazione delle aree di intervento sono stati seguiti dal sindaco Vincenzo Corbo e dall’assessore all’ambiente, ing. Lillo Ferrante Bannera. Nelle zone interessate, debitamente ripulite, sono stati collocati gli stand per prelievo tampone, dei box e dei servizi igienici.

Il tampone molecolare, essendo rivolto SOLO A SOGGETTI POSITIVI AL TAMPONE RAPIDO, NON SARA’ usato per controllare soggetti che non rientrano nella tipologia sopra citata