Sciacca, approvati e finanziati i progetti per banco “Piccoli Musei”

Approvati e finanziati i progetti presentati dal Comune di Sciacca per il bando sui “piccoli musei” emanato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.Ne danno comunicazione il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla cultura Gisella Mondino che esprimono la loro soddisfazione per un altro importante step che contribuisce in modo significativo alla promozione e valorizzazione del patrimonio artistico- culturale e librario della Città.Nel pomeriggio di ieri la Direzione Generale Musei ha pubblicato il Decreto con cui sono concessi i contributi previsti dal D.M. 8 ottobre 2020, n. 451 in favore dei richiedenti

I contributi saranno utilizzati per l’implementazione della fruizione delpatrimonio custodito, la creazione di un sito internet per il potenziamento delle attività di comunicazione e valorizzazione del patrimonio del Museo del Mare, della CasaScaglione e della Biblioteca Comunale ‘’ Aurelio Cassar’’

