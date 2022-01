Grotte, dipendente comunale no vax: sospeso dal servizio

Un dipendente comunale di Grotte è stato sospeso dal lavoro e dalla retribuzione perchè senza copertura vaccinale anti-Covid e di conseguenza senza la certificazione verde. La comunicazione è partita dall’Area Vigilanza-Cultura-Sociale, a firma del Responsabile di Posizione Organizzativa.

Dal 15 dicembre è in vigore l’obbligo vaccinale per determinate categorie di operatori appartenenti a settori particolarmente esposti al pubblico, durante questo arco di tempo il dipendente comunale, al rientro delle vacanze di Natale non aveva ancora effettuato il vaccino e di conseguenza è stato sospeso servizio; potrà riprendere la propria attività lavorativa quando avrà adempiuto all’obbligo vaccinale.

