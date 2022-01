Grotte, ladri svaligiano abitazione e portano via oggetti in oro e soldi

Colpo in un’abitazione nel centro storico di Grotte. Ignoti, approfittando dell’assenza dei proprietari di casa, sono riusciti ad entrare all’interno e mettere a soqquadro l’appartamento.

Dopo diverse ricerche hanno poi trovato alcuni monili d’oro, denaro contante e un cellulare portandoseli via. La scoperta è stata fatta dai proprietari che hanno chiamato i carabinieri della locale stazione. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri.