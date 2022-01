È Rosario Patti il primo Borgologo al mondo ed è Siciliano di Nissoria

Ho girato la Sicilia in lungo e in largo ma ovviamente mi manca ancora molto da esplorare, da vivere, da raccontare…

Un narratore ha sempre fame di poesia, di raffigurare il mondo con l’inchiostro, di favellare su cose incredibili…

Ho scelto da sempre di vivere in paese, di apprezzare il borgo per quello che dà e quello che toglie, per quello che può e ciò che non puó, per il senso di protezione che trasmette!

Dopo anni di studio senza sosta e con un amore e passione in continuo crescendo, sto approcciandomi alla neo figura del “Borgologo” (chi studia i borghi, termine da me ideato e frutto di impegni e sacrificio), vedremo cosa ne verrà fuori. Buona Domenica e se avete da scegliere, scegliete sempre il cinguettio degli uccelli che in un borgo è sempre possibile ascoltare!

Il Borgologo, Rosario Patti