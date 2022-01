Strada Racalmare, al via bonifica delle discariche abusive

13Si prospettano tempi migliori per la strada “Racalmare”, il tratto che collega Grotte con Favara, Agrigento, la SS 189 ma, soprattutto, l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Per troppo tempo quel tratto di strada è stato abbandonato; in vari punti sono nate delle vere e proprie discariche abusive con rifiuti di ogni genere, molto spesso danni in fiamme, pericolosi per l’ambiente e per l’uomo. Questa mattina, in concomitanza dei lavori di ripristino del manto stradale per un finanziamento di 270.000 € ottenuto grazie al concreto intervento del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, la mega discarica è stata bonificata dagli R.S.U del Comune di Favara.

loading..