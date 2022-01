La rivista “Scena” dedica due pagine al IV Festival Nazionale del Teatro Libero “Antonio Perelli” di Campobello di Licata

Campobello di Licata, superando le difficoltà imputabili al Covid-19, si è svolto e concluso a dicembre 2021, il FESTIVAL NAZIONALE DEL

TEATRO LIBERO, voluto fortemente dal Presi- dente della UILT Sicilia, Lillo Ciotta che ne ha

evidenziato gli aspetti più importanti, dopo avere ringraziato l’attuale presidente della UILT nazionale, Paolo Ascagni.

Per la prima volta in Sicilia, si è celebrata una grande festa del teatro dove tutti sono protagonisti, autori, attori, registi, sce- nografi, costumisti, tecnici etc.

Durante il Festival si sono potuti condividere insieme al pub- blico momenti di “normalità”, a significare che il teatro, nono- stante tutto, ha resistito ed è vivo e vegeto.

Le compagnie hanno portato sul palcoscenico dell’Auditorium “Prof. Carmelo Graci” di Campobello di Licata le loro libere produzioni teatrali di vario genere, ma di autori molto impor- tanti nel panorama teatrale mondiale tra i quali: Luigi Piran- dello, Henrik Ibsen, Ray Cooney, Patrizio Cigliano, Patrick Quintal, Tennessee Williams e tanti altri.

In ultimo, le Compagnie e gli ospiti hanno avuto modo di visi- tare, oltre alle bellezze artistiche e naturali del territorio, anche l’Albero che ricorda il Presidente UILT nazionale Anto- nio Perelli – a cui è intitolato il Festival – collocato presso il “Giardino degli Artisti” del Centro polivalente di Campobello di Licata.

Nella SERATA D’ONORE conclusiva della manifestazione, sa- bato 11 dicembre 2021 sono stati assegnati premi e riconosci- menti alle Compagnie in concorso. Dopo la presentazione in video di Lillo Ciotta – con il benvenuto agli ospiti e i ringra- ziamenti al Sindaco Giovanni Picone – Tano Avanzato ed Erminia Terranova hanno condotto la serata, ricca di sorprese e momenti di divertimento con gli sketches e le canzoni di Lella Mastrapasqua ed Enzo Matichecchia, e ospiti a sorpresa come Angelo Russo (Catarella nella serie di Montalbano).

Non solo svago, ma anche riflessione con temi importanti come la performance “Donna Libera” curata da Maria Ansaldi, sul palco insieme a Stella Paci, referente nazionale UILT per il Pro- getto Donne.

Presenti i dirigenti dell’Unione, il presidente nazionale UILT Paolo Ascagni, il segretario nazionale Domenico Santini, Antonella Pinoli dell’Esecutivo nazionale con l’incarico di re- ferente per il Sud Italia, Stella Paci che nell’Esecutivo porta avanti il Progetto Donne ed è referente per il Centro Italia, il presidente regionale Nicolangelo Licursi dal Molise, Stefania Zuccari per la rivista SCENA e ospiti come Antonella Mar- rone, presente per ricordare il marito Antonio Perelli.

La Giuria tecnica (Calogero Brunetto, Vito Coniglio, Francesco

Pira, Daniele Miceli, Salvatore Nocera Bracco) ha assegnato i seguenti premi.

Vince il IV Festival Nazionale come Migliore spettacolo “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello portato in scena dalla compagnia AL CASTELLO di Perugia, con la regia di Claudio Pesaresi.

Secondo posto per il TEATRO DEL SORRISO di Ancona con lo spettacolo “Dritto al cuore” di Patrizio Cigliano, regia di Gianpiero Piantadosi. Lo spettacolo ha ricevuto anche il premio come Migliore testo contemporaneo e Fabrizio Ilacqua è stato premiato come migliore Attore protagonista.

Terzo classificato è “Nora” tratto da “Casa di Bambola” di Ibsen, della Compagnia IL RUBINO di Pistoia, regia di Dora Do- narelli, risultato il Miglior spettacolo per la Giuria Popolare. Premiata come migliore Attrice protagonista Tania Ferri.

Il premio come Miglior regia è stato assegnato ad Antonio Caponigro del TEATRO DEI DIOSCURI di Campagna (SA) per lo spettacolo “Kraken – favola alla deriva” di Patrick Quin- tal, premiato anche come Migliore allestimento scenico.

Premiati come Attore non protagonista Paolo Salaris della Compagnia PACO MUSTELA di Sassari; Attrice non protagoni- sta Laura Zecchini della Compagnia QAOS di Forlì; Attore ca- ratterista Tullio Lanza della Compagnia IL DILEMMA di Licata; Attrice caratterista Monica Anelli della PACO MUSTELA; Attore esordiente Domenico Giambra de IL DILEMMA.

I premi assegnati dalla Giuria Giovani (Kleide Ciotta, Soraya Italia, Michela Ciotta) sono andati a Loredana Paggi come Migliore attrice giovane, a Alex Ravaglia come Migliore attore giovane e Miglior spettacolo a “Uno zoo di vetro” di Tennes- see Williams della Compagnia QAOS.

Il Premio Rò La Lomia è stato assegnato dalla Società Agri- gentina Storia Patria a Claudio Pesaresi per la regia dei “Sei personaggi in cerca d’autore”.

Lillo Ciotta ha tracciato un bilancio molto positivo dell’evento. Un bel viaggio durato quasi due mesi, ma iniziato due anni fa. È stata una bella festa del teatro, sono state rispettate tutte le promesse contenute nel progetto presentato alla UILT nazio- nale. Noi siamo pienamente soddisfatti, come lo è stato il pub- blico, le compagnie che sono state ospitate. E lo sono stati anche i quadri dirigenziali UILT per come è andato il festival, che ha superato le aspettative. Un bilancio decisamente posi- tivo, sia per la partecipazione e l’interesse del pubblico per gli spettacoli, sia per l’altissimo livello qualitativo delle compagnie sul palco, non solo artistico ma anche umano. Grande soddi- sfazione anche per l’accoglienza, come sappiamo fare qui in Sicilia, per le persone che fanno centinaia di chilometri per por- tare il loro contributo artistico.

