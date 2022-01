Agrigento, incontro culturale per i 100 anni di Giovanni Verga

Dopo il Sommo Dante, il 2022 sarà dedicato a Giovanni Verga. Esattamente il prossimo 27 gennaio saranno trascorsi 100 anni dalla sua morte.

Per l’occasione è stato organizzato un incontro ad Agrigento “Cercando tra i ricordi: Giovanni Verga”, per evidenziare gli aspetti e i valori delle opere del verista, e sottolineare come la sua poetica ha influenzato le arti, l’opera lirica e il cinema.

Durante l’evento, organizzato dalla Società Dante Alighieri comitato di Agrigento diretto da Enza Ierna, verranno lette parti delle opere di Verga, i si parlerà dei film

presso il Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, che si svolgerà il 27 gennaio alle ore 16.