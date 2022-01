Grotte, continui furti al cimitero: al via le indagini

A Grotte ladri in azione al cimitero. Varie le segnalazioni da parte dei parenti dei defunti che recandosi al cimitero per ripulire e mettere a lucido le coperture in marmo dei loculi e delle sepolture stanno avendo la sgradita sorpresa di trovarli in buona parte privati dei calici in ottone dove ripongono i fiori; addirittura c’è chi segnala anche come i ladri hanno tentato di portare via l’immagine con la dedica in ceramica, rompendola e alla fine lasciandola a terra; altri invece lamentano del furto di fiori, di piante, di lumini.

“Il rubare oggetti nelle tombe dei propri cari è diventata pratica abituale nel nostro cimitero. Non riesco a comprendere come certa gente possa compiere simili azioni nella sacralità del luogo di riposo dei nostri defunti”, commenta il Presidente del Consiglio comunale, Aristotele Cuffaro. Tutte le segnalazioni sono pervenute al primo cittadino Alfonso Provvidenza che ha informato i Carabinieri della locale stazione per avviare le indagini e dare un volto ai ladri, o al ladro.

