Licata, la Lega: “il Comune senza bilancio, rischia di perdere finanziamenti”

“Il Comune rischia di perdere 5 milioni di euro perché non ha ancora approvato il bilancio consuntivo 2020. A Palazzo di Città lo sanno? Il Sindaco e la Giunta sono a conoscenza della possibilità di un finanziamento da 5 milioni di euro in scadenza il prossimo 15 Febbraio per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti stanziati con Decreto del Ministero dell’interno in data 8 gennaio 2022, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e già consultabile sul sito della Finanza locale “per la realizzazione di opere, non integralmente finanziate da altri soggetti, secondo il seguente ordine di priorità: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente”? Se non lo sapessero ancora, che ne prendano immediatamente visione. Al Comune sappiano che la partecipazione al bando è esclusa per i comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato (rendiconto di riferimento: anno 2020).Perdere questa opportunità di finanziamento sarebbe un ennesimo schiaffo alla collettività oltre che una mancanza di attenzione verso un territorio che – soprattutto per quanto concerne la sistemazione di strade e vie – avrebbe bisogno continuamente di sovvenzioni di questo tipo.”Così in una nota la sezione cittadina di Licata della Lega Salvini Premier.

