I vincitori del Premio Gregorio per le tesi sulla Valle dei Templi

Il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento attribuisce dal 2017 il premio Gregorio di Agrigento finalizzato a sostenere la pubblicazione di una tesi di laurea, dottorato o specializzazione su tematiche inerenti l’archeologia ed il paesaggio della Valle dei Templi.

Quest’anno sono stati assegnati due premi, uno alla tesi di specializzazione in archeologia discussa da Michael Benfatti presso l’Università di Bologna, dal titolo “Architettura simulata e cultura visuale. La casa IIIM di Agrigento: un caso di sincretismo culturale”, l’altro alla tesi di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio discussa da Daniele Lentini presso il Politecnico di Milano, dal titolo “Un Parco agricolo per la Valle dei Templi di Agrigento: progetto di restauro e valorizzazione del paesaggio”.

La premiazione avrà luogo lunedì 31 gennaio alle 17 presso la sede del Parco a Casa Sanfilippo; i due lavori saranno presentati dal professor Giuseppe Lepore dell’Università di Bologna e dalla professoressa Alberta Cazzani del Politecnico di Milano.