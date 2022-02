In Sicilia crescono iscrizioni negli Istituti Tecnici, primi i Licei

Una lieve decrescita delle iscrizioni nei Licei, che passano dal 62,4% al 61% (56,6% a livello nazionale) con un decremento dell’1,4% rispetto all’anno scolastico 2021/2022; in rialzo dello 0,5% invece gli iscritti agli Istituti Tecnici, che passano dal 26,4% dell’anno scolastico in corso al 26,9% per il 2022/2023 (30,7% a livello nazionale); ancor piu’ evidente l’incremento che si registra per le iscrizioni agli Istituti Professionali, il 12,1% (12,7% a livello nazionale) contro l’11,2% dell’anno scolastico 2021/2022 (+0,9%).

In prossimita’ della scadenza per le iscrizioni alle classi prime, prevista per oggi 4 febbraio 2022 alle ore 20, ecco una sintesi dei dati, forniti dall’ufficio scolastico regionale per la Sicilia analizza le scelte effettuate dalle studentesse e dagli studenti delle scuole secondarie di II grado. Anche quest’anno, nonostante la lieve flessione, i Licei continuano ad essere scelti da oltre uno studente su due, con una preferenza per lo Scientifico (25,4%), seguito da Classico (15,4%), dallo Scientifico – opzione Scienze Applicate (14,9%) e Scienze Umane (13,1%). In crescita anche le iscrizioni all’indirizzo Scientifico – opzione indirizzo Sportivo.