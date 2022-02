Archeologia, in Sicilia arriva la statua della dea Atena

Una statua di Atena in cambio del frammento di un fregio del Partenone. Con l’ambizione di indicare a Londra una strada per la restituzione dei Marmi di ELgin, arriva a Palermo dal Museo dell’Acropoli di Atene la statua della Dea, risalente al V secolo a.C.: sara’ esposta da mercoledi’ prossimo per quattro anni al Museo Regionale Antonio Salinas. In base al protocollo d’intesa siglato tra i due musei, il mese scorso era giunto nella capitale greca il frammento del fregio del Partenone (il cosiddetto “reperto Fagan”), con tanto di celebrazioni guidate dal premier greco, Kyriakos Mitsotakis, che non ha cosi’ rinunciato a lanciare nuovo segnale a British Museum, con cui e’ da tempo in corso un braccio di ferro sui Marmi.

Cosi’, con l’obiettivo di rimarcare l’importanza dello scambio tra la Grecia e la Sicilia con un occhio rivolto a Londra, la Statua di Atena sara’ accompagnata a Palermo dal ministro della Cultura e dello Sport della Grecia, Lina Mendoni, e dal direttore del Museo ateniese, Nikolaos Stampolidis, che la affideranno a Alberto Samona’, leghista, assessore regionale ai Beni Culturali; al direttore del Museo Salinas, Caterina Greco, e al sottosegretario alla Cultura, senatrice Lucia Borgonzoni, anche lei leghista.

E’ la prima volta, afferma la Regione, che dal famoso museo ateniese arriva in Sicilia, per un’esposizione di lungo periodo, una testimonianza originale della storia della citta’ che ha profondamente segnato con la sua arte l’intera cultura occidentale. “a permanenza a Palermo della scultura appartenente alle collezioni del Museo dell’Acropoli – spiega una nota – costituisce il punto di partenza della sinergia avviata fra la Sicilia e la Grecia: una svolta, che avra’ effetti positivi sull’offerta culturale regionale, grazie a iniziative che saranno organizzate in comune fra il Museo dell’Acropoli di Atene e il Museo archeologico regionale Salinas di Palermo, quali conferenze, mostre, ricerche scientifiche.

La statua acefala di Atena, alta cm 60, e’ in marmo pentelico. Raffigura la dea, vestita con un peplo segnato da una cintura portata sulla vita. Indossa un’egida stretta disposta trasversalmente sul petto, originariamente decorata con una go’rgone al centro, andata perduta. La figura sostiene il peso del proprio corpo sulla gamba destra, mentre con il braccio sinistro si appoggia probabilmente ad una lancia; la posa flessuosa e la resa morbida e avvolgente dell’abbigliamento sono tipiche dello stile attico dell’ultimo venticinquennio del V secolo a.C., influenzato dai modelli delle sculture del Partenone.