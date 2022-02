Olimpiadi di matematica, al via la gara nell’agrigentino: tutti i concorrenti

La Gara Distrettuale delle Olimpiadi della Matematica quest’anno si terrà – in modo simile all’anno scorso – in due fasi separate, previste per i pomeriggi di mercoledì 16 febbraio (prima fase) e giovedì 24 febbraio (seconda fase). La prima fase, della durata di 105 minuti, proporrà ai concorrenti 12 quesiti a risposta multipla e si svolgerà mercoledì 16 febbraio nel pomeriggio, con inizio alle ore 15.30. La gara si svolgerà on line utilizzando la piattaforma Alchemer, già usata per la gara distrettuale dell’anno scorso. Gli alunni che in questa fase si posizioneranno nei primi 10 posti saranno segnalati per partecipare alla seconda fase. Questa gara, della durata di 105 minuti, proporrà ai concorrenti 2 esercizi numerici e 3 esercizi dimostrativi. La gara si svolgerà a distanza il pomeriggio di giovedì 24 febbraio, con inizio alle ore 15.30.

Le scuole in gara

IISS Foscolo di Canicattì, Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento, IISS Archimede di Cammarata, IISS Re Capriata di Licata, IISS Fermi di Licata, IISS Odierna di Palma di Montechiaro, IISS Giudici Saetta e Livatino di Ravanusa, IISS Fazello di Sciacca, Istituto Magistrale Politi di Agrigento, Istituto Magistrale King di Favara, Liceo Classico Empedocle di Agrigento, Liceo Scientifico Fermi di Sciacca, Liceo Classico Linares di Licata, Liceo Scientifico Majorana di Lampedusa e del Liceo Scientifico Madre Teresa di Calcutta.

I concorrenti

Della scuola Archimede: Salvatore Biancorosso, Antonino Reina, Gioele Todaro, Erika Di Bernardo, Lorena Vinci, Sofia Federico, Nicolò Reina, Eleonora D’Urso, Giovanni Bonomo, Domenico Reina, Miriana Bellanca, Antonino Curto, Giada Zaccone.

Della Scuola Re Capriata: Niccolò La Cognata, Desirèè Russotto, Alessandro Scala, Giuseppe Cuttaia, Domenico Masaracchio, Daniele Nogara, Salvatore Sirone, Rosario De Marco, Claudia Porrello, Giuseppe Alaimo, Angelo Antona, Mario Urso.

Dell’Istituto Fermi: Flavio Massaro, Dario Polito, Vincenzo La Lumia, Cristina Magliarisi, Giorgia Cantavenera, Gaetano Truisi, Giuseppe Mancuso, Salvatore Bonafede, Giuseppe Vicari, Giuseppe Mulè Lus, Alessio Bonaccorsi, Riccardio Marchione.

Dell’Istituto Odierna: Cristel Marino, Aurora Amato, Giuseppe Vecchio, Giuseppe Di Caro, Pietro Gambino, Anna Chiara Romano, Desirèè Butticè, Desirè Di Caro, Valentina Mazza, Carlo Profeta, Giusi Taibi, Giuseppe Marchese.

Dell’Istituto Saetta e Livatino: Marco Vella, Karima Licata Caruso, Giuseppe Luigi Gattuso, Davide Mancuso, Francesca Gaziano.

Dell’Istituto Foscolo: Miriam Lalomia, Giuseppe Li Calzi, Gaetano Collura, Flavio Giglia, Sofia Graci, Valerio Alessi, Alfonso Guadagnino, Gaetano Scibetta, Francesco Karol Stagno, Flavia Rosaria Nuara, Christopher Gallo, Clarissa Pia Rubino, Igor Arnone, Salvatore Cipollina, Gabriele Leonardi, Vincenzo Lo Manto, Vincenzo Orsello, Maria Sole Curto, Beatrice Maria Li Calzi, Giuseppe Mantione, Giorgia Presti, Alberto Pio Alù, Salvatore Cutaia, Davide Alfonso Parla, Laura Sofia Carlino, Giulia Laddea, Federico Lo Giudice.

Dell’Istituto Tommaso Fazello: Concetta Marciante, Giuseppe Mangiaracina, Rosario Palmiteri, Danilo Greco, Cristian Lucido, Nicola Polimeno, Leonardo Palmeri, Matteo Russo, Serena Maria Ambrogio, Ludovica Piazza, Antonella Karola Maria Truncali, Francesca Marrone, Marco Mistretta, Angelo Maltese, Gabriele Bucalo, Michele Di Carlo, Valeria Lucido, Aurora Bunacasa, Vincenzo Bilella, Antonino Bonfiglio.

Dell’Istituto Politi: Roberta Imbordino, Alessia Marotta, Francesca Galletto, Alberto Ruoppolo, Francesco Iacono, Elisa Sorce.

Dell’Istituto Martin Luter King: Bide Graci, Mariachiara Gelo Signorino, Marta Maria Fanara, Ginevra Palumbo Piccionello, Clara Sortino, Giuseppe Fallea, Sofia Bosco.

Del Liceo Classico Empedocle: Viola Pullara, Alessandro Giovanni Distefano, Beatrice Rinaldi, Alessandro Candura, Laura Adamo, Chiara Arnone, Filippo Cucchiara, Giorgia Distefano.

Del Liceo Classico Vincenzo Linares: Marco Gati, Sofia Giglia, Ignazio Gati, Chiara Peruga, Greta Russello, Paolo De Caro, Maria Alessia Bonvissuto, Salvatore Picone, Francesco Martorana, Annachiara Mulè, Dario Peritore, Diego Iacopinelli, Christian Cantavenera, Daniele Bonaccorsi, Andrea Cosentino, Felice Federico Di Maggio, Luca Curella, Mario Magliarisi, Alice Montana.

Del Liceo Scientifico Majorana: Ambra Gangarossa, Antonio Guttadoro, Virginia Maggiore, Maria Di Malta, Roberto Vito Palmeri, Andrea Scarozza, Manuela Billeci, Stella Di Maggio, Alisia Pucillo, Antonio Palmeri, Giulia Luca, Domenico Basilico, Dalila Guttadoro, Laura Nicolini, Elena Pucillo, Lorenzo Scibetta, Antonio D’Agostino, Martina Davì, Martina Spina.

Del Liceo Scientifico Fermi: Giulia Gulisano, Beatrice Napoli, Giulia Tulone, Giuseppe Domenico Porrello, Giorgia Vinciguerra, Giuseppe Barbiera, Leonardo Imbornone, Angelo Termine, Marco Piazza, Antonio Di Bella, Alessia Santangelo, Rachele Arena, Giulia La Bella, Karola Livio.

Del Liceo Scientifico Leonardo: Martina Perrera, Beatrice Zaffuto, Arianna Contrino, Calogero Arancio, Alessia Maria Arnone, Sofia Argento, Federica Butera, Dario Cardilicchia, Arianna Criscenti, Claudia Mazza, Daniele Alfredo Porpora, Sofia Daina, Jonathan Pellitteri, Emanuel Carusotto, Chiara Cacciatore, Vincenzo Pio Marchese, Raimondo Giovanni Rizzo, Danila Bellomo, Liliana Cuffaro, Daniele Di Rosa, Cristina Yang, Giuseppe Iacono, Giuseppe Pettineo, Alex Mattana, Vincenzo Mancuso, Gloria Marchica, Alessio Farruggia, Federico Consiglio.

Del Liceo Scientifico M.Teresa Calcutta: Alessandro Mangiapane, Sara Rappisi, Lorenzo Martorana, Salvo Rizzuto, Elvira Viola, Andrea Drago, Salvatore Dispoto, Vincenzo Dispoto, Francesco Gaetani, Carmelo Tagliareni, Alssia Fran Terrana, Vincenzo Bongiovanni, Giorgia Rotolo, Paolo Mangiapane, Ignazio Popolo, Gabriee Traina, Alessandro Martorana, Siria Spinello.