Seconda gara Olimpiadi di Matematica: ecco gli alunni selezionati

Si svolgerà a distanza il pomeriggio di giovedì 24 febbraio 2022, con inizio alle ore 15.30 la seconda fase della gara distrettuale delle Olimpiadi di Matematica. La gara, della durata di 105 minuti, proporrà ai concorrenti 2 esercizi numerici e 3 esercizi dimostrativi. I concorrenti saranno invitati in una aula virtuale alla quale accederanno attraverso il link https://meet.google.com/ihy-hrgk-quv

All’interno dell’aula i concorrenti saranno sorvegliati via webcam dal Responsabile distrettuale e da alcuni docenti del Liceo Leonardo. Il testo della prova in formato pdf sarà inoltrato via e-mail ai concorrenti all’inizio della gara. I concorrenti invieranno le scansioni o le fotografie degli elaborati scritti a mano in formato pdf al seguente indirizzo: antonino.gaglio@liceoscientificoleonardo.it

Gli elaborati dovranno riportare in ogni pagina il nome e cognome dell’alunno, la scuola e la sua sede e la firma dell’alunno. Il file contenente l’elaborato sarà denominato: nome_cognome_scuola_sede scuola.pdf (es. mario_rossi_liceo scientifico fermi_sciacca.pdf).

L’elenco degli studenti ammessi:

Ambrogio Serena Maria IISS T. Fazello Sciacca

Bosco Sofia Istituto Magistrale M. L. King Favara

Butera Federica Liceo Scientifico Leonardo Agrigento

Contrino Arianna Liceo Scientifico Leonardo Agrigento

Corsello Vincenzo I.S.S.S. U. Foscolo Canicattì

Cucchiara Filippo Liceo Classico Empedocle Agrigento

Curella Luca Liceo Classico V. Linares Licata

Cutaia Salvatore I.S.S.S. U. Foscolo Canicattì

Gallo Christopher I.S.S.S. U. Foscolo Canicattì

Gaziano Francesca IISS Giudici Saetta e Livatino Ravanusa

Iacono Francesco Istituto Magistrale R. Politi Agrigento

Maltese Angelo IISS T. Fazello Sciacca

Mantione Giuseppe I.S.S.S. U. Foscolo Canicattì

Porrello Claudia ISSS F. Re Capriata Licata