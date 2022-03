Teatro Pirandello, Pamela Villoresi è Frida Khalo in “Viva la vida”

E’ tempo di “Viva la vida” al Teatro Pirandello, dove sabato 26 alle 20,30 ed in replica domenica 27 marzo alle 17,30, va in scena uno spettacolo che raccoglie successi nei teatri italiani.

Si tratta di uno spettacolo innovativo, che racconta una Frida intima e contemporanea. In scena, Pamela Villoresi interpreta il ruolo dell’artista, mentre una body painter le dipinge sul corpo nudo i segni dell’arte di Frida e una cantante interpreta Chavela Vargas. Tre donne in scena, per un canto alla vita, un urlo di amore e di libertà.

Prevendita e biglietti nei botteghini autorizzati ed anche online sul sito ufficiale della fondazioneteatropirandello.it

loading..