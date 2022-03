Fai, dal Giardino della Kolymbethra al viaggio con il treno storico: boom di visite

In occasione delle Giornate FAI di Primavera sono tornati i treni storici sulla Ferrovia dei Templi Agrigento – Porto Empedocle. Le automotrici ALn668 della Fondazione FS, in livrea storica, hanno effettuato numerose corse tra le stazioni di Agrigento Centrale e Tempio di Vulcano, con fermata ad Agrigento Bassa, per garantire i collegamenti tra il centro della città ed il Giardino della Kolymbethra. Un omaggio che la Delegazione FAI di Agrigento, il FAI Giovani ed il Giardino della Kolymbethra hanno voluto tributare al territorio agrigentino in occasione del trentennale.

“Al giardino della Kolymbethra, dentro la valle dei templi abbiamo accolto più di 1200 visitatori”, dichiara Federica Salvo responsabile del giardino. “Numeri positivi che ci fanno sperare ad una ripresa, solo sabato abbiamo registrato un +40% rispetto al 2019 di presenze, continua Salvo. Segnale di rinascita e voglia di riavere il contatto con la natura e con i luoghi della cultura”.