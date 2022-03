Università, inaugurato anno accademico ad Agrigento: infermieristica tra le novità

Si è svolta all’interno del Teatro Pirandello la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2021-2022 del Polo Universitario di Agrigento dell’Università degli Studi di Palermo.

“Vogliamo investire su Agrigento e crediamo che la dimensione del polo territoriale sia a misura di studente. Il piano di azione intende offrire nuove occasioni di crescita culturale del territorio basate su un’offerta formativa, che comprende non solo Corsi di Laurea, ma anche Master e Dottorati, attrattivi e ben incardinati nelle specificità delle diverse aree e di alto livello, sia dal punto di vista della disponibilità di strutture e infrastrutture, sia per ciò che riguarda la presenza dei docenti, che deve mantenere un’equilibrata distribuzione di professori e ricercatori”, ha dichiarato Massimo Midiri, rettore dell’Università degli studi di Palermo.

Tra le principali novità dell’offerta formativa del prossimo anno accademico, l’attivazione Corso di Laurea in Infermieristica ad Agrigento. Gli esami di ammissione si terranno questa estate e i posti a disposizione saranno cinquanta.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato le autorità civili e militari, è stata conclusa dal virologo Fabrizio Pregliasco, che ha affrontato il tema “Pandemia, Scienze e Comunicazione”, un intervento dedicato a temi attualissimi, in un momento in cui ancora tutti viviamo una condizione incerta legata all’evoluzione della pandemia e alle conseguenze che hanno portato cambiamenti irreversibili in molti ambiti, compreso il sistema della comunicazione.

