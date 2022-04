Domenica gratis, boom visitatori alla Valle dei Templi

Quasi 24 mila gli ingressi registrati domenica 3 aprile nei luoghi della Cultura. Apripista la Valle dei Templi con 4.751 visitatori, seguita dalla Neapolis di Siracusa con 2736 ingressi e dal Teatro Antico di Taormina con 2586 presenze registrate. Presenze che, in alcuni siti, sono andati ben oltre i lusinghieri risultati del 2019. “Il numero considerevole di visitatori e’ un risultato importante: tornare a vivere i luoghi della cultura, visitare una mostra, un museo, un parco archeologico, vuol dire riscoprire la nostra Sicilia, nutrendo l’anima. E’ un bellissimo segnale di ritorno alla vita” – dichiara l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identita’ siciliana, Alberto Samona’, che in questi anni contrassegnati dall’emergenza Covid ha spinto per l’ammodernamento e la riapertura delle strutture regionali, sostenendo anche numerose iniziative di valorizzazione dei siti culturali. “Ci apprestiamo – sottolinea l’assessore Samona’ – ad affrontare una stagione che offre interessanti proposte in tutta la Sicilia. Oggi siamo piu’ competitivi e pronti ad accogliere i visitatori che vorranno scoprire i nostri luoghi della Cultura, che si preannunciano tantissimi”.

