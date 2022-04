Amministrative a Palma di Montechiaro, tre liste a sostegno della candidatura di Castellino

Sono tre le liste, al momento, che sostengono la ricandidatura a sindaco dell’uscente Stefano Castellino, alle prossime amministrative in programma, nel mese di giugno, a Palma di Montechiaro.

Dopo “Corri Palma” e “Palma in Movimento”, da oggi, si unisce anche la lista civica “Insieme per rinascere”, coordinata dall ex Consigliere Calogero Spinelli. Si tratta di una lista che mette assieme Associazioni del terzo settore e culturali e, comunque, aperta a tutte le forze politiche.

Esponenti rappresentativi della società civile ,dell’associazionismo e della

realtà di Palma di Montechiaro, a seguito di una serie d’incontri, hanno deciso di presentare una lista per le prossime elezioni amministrative, confermando che lo spirito che li unisce dovrà essere un programma che si ispira alla cultura ed alla ricchezza architettonica e ambientale della Città del Gattopardo .

Nel nome della continuità hanno deciso di sostenere il Sindaco uscente,

Stefano Castellino, perché, si legge in una nota “Si è mostrato sensibile e attento alle tematiche che emergono forte dal programma di questo nuovo gruppo, e per dare modo al popolo di Palma di godere della realizzazione dei progetti che con forte volontà sono stati voluti e finanziati. Il sostegno della candidatura di Stefano Castellino della lista con due simboli racchiusi all’interno di un cerchio, fanno parte diversi esponenti politici che hanno sposato questo progetto per promuovere ,lo sviluppo dell’agricolture, delle infrastrutture ,del turismo e della cultura e al sostegno della candidatura di Palma Capitale della Cultura a seguito di contatti con eminenti personaggi del mondo della cultura e della politica. Inoltre il movimento politico ha come obbiettivo di sostenere le categorie meno abbienti, garantendo loro i servizi essenziali”.

Le liste che appoggiano la ricandidatura di Castellino, dovrebbero essere, alla fine sei. Altre due, “Amo la mia città” e “Nuova Palma”, hanno già manifestaro la loro partecipazione alla tornata amministrativa ed a sostegno proprio di Castellino tramite post di alcuni candidati tramite i canali social, mentre una sesta lista è in via di definizione.

