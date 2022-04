A Isola delle Femmine il 58° Convegno internazionale di studi pirandelliani

“Dopo i ripetuti tentativi per cercare di rimanere ad Agrigento, considerato lo scarso interesse degli enti locali e regionali agrigentini, per non mettere a repentaglio la sopravvivenza del Centro e degli studi che lo stesso porta ininterrottamente avanti da oltre 50 anni, si è ritenuto necessario – è scritto in una nota del Centro Studi – prendere la dolorosa ma doverosa decisione di spostare ancora una volta il Convegno al Centro congressi dell’Hotel Saracen – Isola delle Femmine in cui si era già svolto nel 2017.

Il Convegno internazionale di studi pirandelliani offre non solo l’opportunità di poter approfondire in presa diretta l’opera dello scrittore siciliano, ma è anche uno straordinario strumento di conoscenza della cultura del territorio in cui si formano l’opera e l’autore. Nonostante le difficoltà – assicura il Centro studi pirandelliani – gli studenti che si preparano da più di un anno per partecipare a questo evento che ormai è divenuto un punto di riferimento in Italia e all’estero avranno comunque modo nella giornata di oggi di poter visitare la Valle dei templi di Agrigento e la casa natale di Luigi Pirandello, oltre che il centro storico di Palermo.

L’edizione di quest’anno, che si sarebbe già dovuta svolgere lo scorso dicembre, è dedicata ai “Sei personaggi in cerca d’autore” a cento anni dalle prime rappresentazioni svoltesi a Roma, al teatro Valle il 9 maggio del 1921 e al teatro Manzoni di Milano, il 27 settembre del 1921.