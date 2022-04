Turismo, la Costa del Mito alla Bit di Milano

In occasione della Bit 2022, la Borsa internazionale del Turismo in programma a FieraMilanoCity dal 10 al 12 aprile, la DMO-Distretto Valle dei Templi con la Regione Siciliana presenterà la Costa del Mito, da Selinunte a Gela un viaggio per chi ama archeologia e natura, storia e paesaggio.

Nel Padiglione 3, stand A07-F06 ci saranno diversi momenti di presentazione con la presenza di tanti ospiti. Lunedì 11 aprile, alle ore 16, è previsto un talk alla presenza della stampa del settore, moderato da Viviana Rizzuto, presidente della Cooperativa di Comunità Identità e Bellezza – Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca. Tra i numerosi ospiti, che illustreranno le eccellenze del territorio, Lillo Pisano, capo di Gabinetto vicario dell’assessorato del Turismo della Regione Sicilia; Letizia Casuccio, direttore generale di Coopculture; gli assessori del Comune di Agrigento al Turismo e alla Cultura, Costatino Ciulla e Francesco Picarella, per Destinazione Agrigento; Simona Frenna e Antonio Alba, per la ripartenza delle Stoài con il Simposio degli Dei; Gori Sparacino, presidente Federazione Strade del Vino di Sicilia, che spiegherà il valore di Iter Vitis, nata nel 2007 a Sambuca di Sicilia, Borgo più Bello d’Italia 2016, e il relativo itinerario culturale; Leonardo Ciaccio, sindaco di Sambuca di Sicilia e presidente del Distretto Turistico Vini e Sapori di Sicilia; Fabrizio La Gaipa, amministratore della DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi, promotore del progetto di marketing territoriale Costa del Mito.

Alla Bit sarà presente anche lo chef Rosario Matina per deliziare il palato dei numerosi ospiti con le eccellenze gastronomiche della Costa del Mito.

Sempre lunedì, ma alle 12, nel padiglione dell’ENIT, l’amministratore della DMO, La Gaipa, presenterà la Costa del Mito con Sandro Pappalardo, Consigliere di Amministrazione ENIT, Lillo Pisano, Vice Capo di Gabinetto dell’Assessore regionale del Turismo, Manlio Messina, e Viviana Rizzuto, presidente della Cooperativa di Comunità Identità e Bellezza di Sciacca.

Dalle 16,30 di lunedì, in video lo scrittore Andrea Camilleri presenterà la Strada degli Scrittori, altra straordinaria peculiarità della Costa del Mito, perché attraversa ripercorrere i luoghi vissuti e amati dagli scrittori e quelli descritti nei romanzi, che hanno appassionato e formato intere generazioni. In programma pensieri, riflessioni e racconti postumi del grande autore siciliano.

Presenterà Felice Cavallaro, ideatore della Strada degli Scrittori e giornalista del Corriere della Sera; Gisella Cavallaro leggerà brani dello scrittore. Il coordinamento sarà affidato a Gaetano Pendolino, vice presidente della Strada degli Scrittori.