Racalmuto, convegno: incidenza del caporalato nel territorio ed il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

MARTEDI’ 12 APRILE 2022 – ORA 16.00

AULA CONSILIARE COMUNE DI RACALMUTO

CONVEGNO SUL TEMA :

“L’incidenza del caporalato nel territorio ed il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura : come rispondere alle nuove esigenze e quali forme di sostegno garantire alla nuova fase migratoria. Riflessioni sulle azioni di prevenzione e contrasto”

Nel corso del convegno verranno presentate le attività del Progetto Su.Pre.Me. Italia – Sud protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti in Sicilia, finanziato dalla Regione Sicilia -Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali- Ufficio Speciale Immigrazione – con fondi dell’Unione Europea, nonché i servizi offerti dallo sportello unico per l’integrazione sociale ed economica dei cittadini stranieri“San Calò”, gestito dall’Associazione Culturale “Acuarinto”

Sono state invitati : autorità istituzionali, organizzazioni di categoria, sindacati , enti del Terzo settore e del volontariato.

Lo scopo finale è quello di sensibilizzare la popolazione al grave fenomeno dello sfruttamento e di costituire la Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (RELAQ), favorendo la piena integrazione dei lavoratori stranieri impiegati nel settore agricolo e contrastando i fenomeni di sfruttamento e di illegalità nell’intermediazione della manodopera.