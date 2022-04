Agrigento si candida a Capitale della Cultura 2025

“Primo incontro nell’aula magna del Consorzio Universitario Empedocle per parlare della candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025. Insieme al presidente Nenè Mangiacavallo abbiamo iniziato un percorso che deve vedere tutti, ma proprio tutti gli agrigentini, le istituzioni e le associazioni accanto a noi. Le porte sono aperte a tutti. Il progetto è ambizioso, insieme possiamo farcela. Agrigento ha le carte in regola per ottenere questo risultato.” Così il sindaco Franco Miccichè a margine di un incontro avvenuto oggi per parlare di Agrigento candidata a capitale della cultura 2025.

