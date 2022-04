Campionato mondiale della pizza, il racalmutese Criminisi si piazza al primo posto

Giuseppe Criminisi è un giovane pizza chef di Racalmuto che quest’anno si è distinto con ben tre vittorie al campionato mondiale della pizza che si è svolto a Parma il 5-6-7 aprile .

Primo classificato nella categoria pizza in pala con la sua pizza Oro di Sicilia , e terzo classificato nella categoria pizza classica con Sapori Sikani .

Con le sue creazioni ha voluto raccontare i sapori e i profumi autentici della nostra terra . Il giovane è cultore di una vera e propria filosofia culinaria che vede come protagonista il lievito madre presente in tutti i suoi impasti.

“Il mio sogno è quello di aprire un locale nell’ agrigentino, un tempio della pizza dove sarà possibile far danzare le pupille gustative, dichiara il racalmutese Criminisi. Un grazie particolare va anche la mia fidanzata per avermi supportato in questa esperienza”.

Passione, impegno, sono il comune denominatore di anni di esperienza che l’avevano portato già nel 2018 e nel 2019 a vincere il campionato italiano della pizza.