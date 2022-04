Elezioni a Palma di Montechiaro, altre due liste a sostegno di Castellino

Altre due liste a sostegno di Stefano Castellino candidato a sindaco di Palma di Montechiaro. Si tratta della lista civica “Ama la tua città”e “Costruiamo insieme”; una sesta lista “Nuova Palma”, a giorni uscirà allo scoperto.

“Ci uniamo a sostegno di Castellino, dichiarano gli esponenti della lista “Ama la tua città”, si arricchisce ancora di più la squadra di nuove proposte di giovani e meno giovani, con tanta ambizione e voglia di fornire il proprio contributo per continuare l’opera di rinnovamento della nostra città.

Fanno eco le parole degli esponenti della lista “Costruiamo insieme” che dichiarano: “Vogliamo “costruire” insieme a tutti i palmesi una realtà di crescita comunitaria a 360 gradi, che poggia le fondamenta del proprio sviluppo sul patrimonio storico, culturale, oltre che umano, del nostro Paese. Ed è proprio per questo spirito di crescita e di sviluppo che caratterizza questa lista, non poteva che collocarsi con chi, in questi anni, ha dimostrato di essere persona capace di attivare e concretizzare diversi piani di sviluppo e di crescita territoriale del nostro Paese, ovvero Stefano Castellino. L’unico sindaco che può tradurre in fatti le nostre idee ed i nostri programmi. Per cui “Costruiamo insieme” è al fianco di Stefano Castellino per migliorare e nello stesso tempo rilanciare la già fruttuosa politica amministrativa della città.”