Al teatro Pirandello lo spettacolo “Ombre” con Gaetano Aronica

Al teatro Pirandello il 7 e 8 maggio torna l’attore agrigentino Gaetano Aronica con lo spettacolo “Ombre”. Si tratta di uno spettacolo che si recupera dal precedente cartellone, poi sospeso per la pandemia.

Ombre è una sorta di thriller dell’anima che procede a ritroso con un ritmo incalzante e un taglio cinematografico. Uno spettacolo rivolto ad un pubblico variegato di tutte le età, in grado di intercettare le inquietudini propositive delle nuove generazioni. Sul palcoscenico due personaggi, un giudice siciliano e una studentessa in attesa di discutere la tesi all’università di Milano. Due anime, due storie, due mondi apparentemente distanti che, viaggiando su due rette parallele, e piani distinti, sembrano non potersi incontrare mai. Alle spalle i loro ricordi, le loro emozioni, le occasioni perdute che affiorano dall’ombra del passato componendo, in un crescendo quasi hitchcockiano, il puzzle delle loro vite a cui però manca il segmento finale. Quello, che solo all’ultimo minuto, renderà tutto chiaro, dando vita a un epilogo inatteso carico di tensioni emotive”.