“Parto con il sorriso”, ecco cosa serve alle future mamme per fissare un appuntamento

All’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento è operativo da questa settimana, con le prime visite ed il servizio di guardia attiva, il progetto “parto con il sorriso” grazie al quale le future mamme agrigentine potranno dare alla luce il loro bambino senza dolori e sofferenze. Per fissare un appuntamento necessario alla visita anestesiologica le interessate dovranno contattare il numero telefonico 0922-442499, attivo dal lunedì al venerdì delle ore nove alle dodici. La richiesta del medico curante dovrà recare il codice 897AN visita generale anestesiologica, visita per parto analgesia. Gli esami da portare con sé sono: emocromo completo con conta delle piastrine, PT, INR, PTT, AT III e fibrinogeno, gruppo sanguigno e fattore Rh, HbsAg e anti- HCV, albuminemia, esame delle urine completo.

Il “parto con il sorriso” comporta notevoli i benefici per la mamma che sceglierà questa pratica e, di riflesso, per il suo bambino e non influisce sul travaglio o sul parto. Con l’analgesia le contrazioni uterine sono nitidamente percepite ma non sono dolorose, viene mantenuta inalterata la sensibilità cutanea, la motilità e la sensazione di contrazione e di spinta. La pratica non compromette la possibilità di allattamento, è a dosaggi ridotti e quindi riduce gli effetti collaterali materni e fetali.