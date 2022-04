Canicattì: Centro Culturale di Canicattì, sala intitolata all’ Ing. Giuseppe Iannicelli

La Sala intitolata all’ Ing. Giuseppe Iannicelli del Centro Culturale di Canicattì, gremita come non accadeva da tempo, ha fatto da splendida cornice alla presentazione del romanzo storico “L’ Ascaro La Sicilia ai siciliani” del Prof. Michele Di Pasquali, dirigente scolastico del Liceo “Giudici Saetta e Livatino” di Ravanusa, edito da Medinova di AntonioLiotta.

“L’Ascaro, la Sicilia ai siciliani” è un romanzo che nasce dalla fervida creatività del suo autore, mirabilmente capace di intessere una storia frutto di fantasia attorno a personaggi realmente esistiti ed a fatti veramente accaduti.

La fantasia e la realtà si intrecciano al punto che non è facile -per il lettore- capire cosa sia vero e quanto sia solo verosimigliante.

L’evento fortemente voluto da Simona Iannicelli Presidente della Zona27 – Lions Clubs Internazionale Distretto 108yb Sicilia si è svolto in collaborazione con l’Associazione Culturale Athena, la Fondazione Giovanni Guarino Amella ed il patrocinio del ComunediCanicattì. Durante la serata è stato presentato il percorso di formazione didattica, rivolto alle scuole dei comuni coinvolti, intrapreso dai Lions della Zona 27, i cui cinque club di Licata, Campobello di Licata, Canicattì e Ravanusa nelle persone dei loro presidenti, Stefano Fareri, Salvatore Paci, Rino Lo Giudice, Salvatore Testa, Giuseppe Caci, hanno donato alle scuole, agli enti di formazione e alle biblioteche comunali il volume. Obiettivo del service è una riscoperta dell’ identità storica, una ricostruzione del senso di appartenenza che passa dalla conoscenza del Fondo Antico della Biblioteca Comunale, ai tesori della Fondazione Guarino Amella.

Duplice ambizioso obiettivo, valorizzare i beni e le risorse e promuovere l’educazione civica. La serata è entrata nel vivo con gli interventi di Giovanni Salvaggio, Presidente dell’Associazione Athena, di Gabriella Portalone, storico e ricercatrice, già docente universitaria, dello stesso autore Michele Di Pasquali, tutti sapientemente coordinati dalla giornalista e docente di lettere Daniela Spalanca.