Elezioni, a Palma di Montechiaro il Pd candida a sindaco Manganello

Il circolo del PD Palma di Montechiaro, a conclusione di diversi incontri ed un’ampia ed appassionata discussione, tanto interna quanto di confronto con la città, ha scelto come proprio candidato Sindaco Salvatore Manganello.

Il PD di Palma di Montechiaro è fortemente convinto che un uomo giovane, preparato e unanimemente riconosciuto come un dirigente politico di assoluto rilievo, come Salvatore Manganello, possa rappresentare al meglio l’intera città, interloquendo con ogni livello sociale.

Nel corso delle sue precedenti esperienze amministrative, sempre al servizio dei cittadini ed onorando la propria funzione istituzionale, Salvatore Manganello ha dato ampia dimostrazione di saper amministrare la cosa pubblica in maniera sana e trasparente.

Conoscitore dei processi amministrativi grazie all’esperienza maturata in tanti anni di battaglie, Salvatore Manganello potrà certamente governare al meglio anche i rapporti con il personale comunale, motore essenziale per lo sviluppo del nostro territorio.

“Oggi, con l’annuncio della candidatura di Salvatore Manganello inizia per noi e per la nostra comunità una nuova fase politica e sociale”, dichiara il circolo Pd. Intendiamo costruire dal basso un’alternativa valida, forte e concreta ad una gestione irresponsabile ed oligarchica della cosa pubblica. Lavoreremo affinché Palma riprenda il suo cammino di crescita, attraverso una partecipazione attiva e consapevole dei cittadini. Intendiamo portare avanti un progetto che guardi agli ultimi, che creda nella qualità, che promuova l’impresa, investendo nel sociale, nel futuro delle nuove generazioni, nel turismo, nell’arte e nel nostro patrimonio culturale. Insieme ed al fianco di Salvatore ci sarà una squadra composta da tanti cittadini palmesi che insieme a lui hanno voglia di rimboccarsi le maniche, mettendo a disposizione della città competenze e amore per la nostra comunità.Lo spirito che anima il nostro impegno si fonda sui valori del rispetto, della lealtà e del dialogo, funzionali al conseguimento di una rinnovata spinta modernizzatrice, per far fronte, nel modo più efficace ed efficiente, ai bisogni, agli interessi ed alle aspettative di giovani, delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese e dei professionisti di Palma di Montechiaro. Il nostro progetto punta a costruire un “noi” in alternativa alle solite vecchie logiche di potere e alla mera spartizione di poltrone.Palma merita di diventare sempre più bella, sostenibile, giusta.Continua dunque, continuano il Pd, il nostro cammino al servizio della comunità lungo un sentiero già tracciato, che oggi si apre a nuovi orizzonti, grazie all’apporto di tutte le forze sane della città, pronte a sostenere un programma di sviluppo nuovo, moderno e alternativo.Insieme restituiremo alla nostra Palma una visione ed un modello di buon governo che metta nuovamente al centro le parole inclusione, partecipazione, libertà, trasparenza e modernità.”