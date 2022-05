L’Agenzia Regionale della Protezione Civile ha diramato l’allerta per condizioni meteorologiche avverse in vigore da oggi pomeriggio fino alla mezzanotte di domani. Si prevede infatti che le precipitazioni sporadiche continueranno in tutta la regione, insieme a rovesci o temporali. È probabile che il fenomeno sia accompagnato da forti acquazzoni, grandinate localizzate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

