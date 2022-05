Agrigento :siglati i Protocollo d’intesa di collaborazione per la ” rete civica della salute”

Oggi 09 MAGGIO 2022 sono stati siglati i Protocollo d’intesa di collaborazione presso casa Sanfilippo Parco Valle dei Templi tra L’Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento con il suo Presidente arch. Salvatore la Mendola e la Fondazione Architetti del Mediterraneo con il presidente arch. Piero Fiaccabrino, con il Parco Archeologico e paesaggistico valle dei templi di Agrigento con il direttore arch. Roberto Sciarratta, con la Curia Arcivescovile di Agrigento- Ufficio pet la pastorarale della salute don Saverio Pititteri e con la CRI comitato di Agrigento dott. Angelo Vita e con il WWF sicilia area mediterranea con arch. Giuseppe Mazzottala e la Rete Civica della Salute con il Coordinatore provinciale Arch. Antonino Lo Brutto, e il Comitato Consultivo Aziendala Ospedaliera di Agrigento.

COSE LA RETE CIVICA DELLA SALUTE ??? : volontari con I TANTI VOLTI DELL’ALLEANZA PER IL BENESSERE DELLE COMUNITÀ, dall’emergenza Covid uno slancio di nuovo impegno dei volontari si è avuto in provincia di Agrigento e negli ultimi mesi ci sono decine i Riferimenti accreditati nei Comuni siciliani

Si chiamano Riferimenti Civici della Salute. Sono cittadini che nel proprio territorio svolgono un ruolo ufficiale di collegamento tra Enti Locali, Servizio Sanitario, Professioni socio-sanitarie, Terzo settore e agenzie educative, dalla Scuola all’Università.

Tra loro ci sono poliziotti e medici, pasticceri e agricoltori, insegnanti e manager. Ad unirli nella Rete Civica della Salute la volontà di dare il proprio contributo al benessere delle persone e delle comunità.

Con il I° Meeting della Rete Civica della Salute di Agrigento si vuole mettere a conoscenza degli architetti della provincia di Agrigento di questa realtà per un coinvolgimento in prima persona degli architetti per l’attuazione di tante iniziative come la sussidiarietà all’Educazione Civica in tutte le scuole superiori della Sicilia progetto in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale, mettendo a disposizioni le competenze tecniche per la salvaguardia del patrimonio archeologico e paesaggistico e con le competenze per l’ideazione di nuovi spazi per momenti d’incontro avrei il piacere di invitare tutti gli architetti al I° Meeting della rete civica della salute della provincia di Agrigento che si svolgerà il 10/05/2022 alle ore 15:00 presso sala conferenze “T. Fazello” del Museo Archeologico “P.Griffo” San Nicola Agrigento.

Antonino Lo Brutto