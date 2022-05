Il Parco di Giufà tra i 10 siti da votare nel contest Vallelata e Legambiente

Il Parco di Giufà a Favara rappresenterà la Sicilia in un contest promosso dall’azienda Vallelata e dall’associazione ambientalista Legambiente e finalizzato alla messa a dimora di nuovi alberi.

Sono 10 i siti candidati sul territorio nazionale.

“Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini – dice il sindaco Antonio Palumbo -. Dobbiamo fare di tutto perché il Parco di Giufà guadagni una delle prime 5 posizioni per assicurarsi uno dei 5 premi da 3 mila euro finalizzati, appunto, all’acquisto ed alla messa a dimora delle piante. Aiutarci a raggiungere questo risultato è semplice, basta votare per Favara utilizzando questo link:

https://insiemepiantiamoalberi.vallelata.it/“.

Non resta quindi che votare e far votare per il Parco di Giufà: i partecipanti potranno essere sorteggiati per vincere uno scooter elettrico.