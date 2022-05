Ravanusa, approvato il nuovo regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria

È stato approvato questa mattina dal Consiglio Comunale di Ravanusa, con otto voti favorevoli e nessun voto contrario, il nuovo regolamento cimiteriale e di polizia mortuaria.

Dopo mesi di stallo il vice presidente del Consiglio Comunale, Giuliana Miceli, ha imposto un tour de force consentendo di conciliare le diverse posizioni emerse anche tra i consiglieri di maggioranza che alla fine hanno votato all’unanimità l’atto, sia pure con l’assenza dei consiglieri di opposizione che hanno disertato la pubblica assise.

Il nuovo regolamento si è reso necessario sia per un aggiornamento normativo a seguito delle leggi intervenute in materia a livello regionale sia per dare una regola generale per le assegnazioni di cappelle gentilizie di cui, ad oggi, è impossibile risalire all’intestatario della concessione Comunale.

Un lavoro importante per arrivare a questo risultato si è fatto in commissione infrastrutture, presieduta dal consigliere comunale Gianfilippo Lombardo, Grazie al lavoro anche del Segretario generale, dott.ssa laura tartaglia, e dal consulente dell’amministrazione, avvocato Carmelo Pitrola.

Accolti anche all’unanimità gli emendamenti proposti dal consigliere Angelo Rago riguardanti alcuni adeguamenti normativi e la regolamentazione per l’assegnazione dei monumenti per morte eclatante.

“L’approvazione di questo nuovo regolamento” – ha dichiarato il vice Presidente Giuliana Miceli – “è un atto dovuto alla cittadinanza e consentirà all’amministrazione di avere una mappatura più chiara e trasparente delle aree cimiteriali ed al Comune di introitare nuove risorse per la regolarizzazione delle concessioni sine titulo esistenti”.

Gli fa eco il Presidente della commissione Ll.Pp. che “esprime soddisfazione per il traguardo raggiunto nell’interesse generale dei cittadini che da anni attendono fiduciosi per una soluzione alle tante problematiche all’interno del cimitero”.

loading..