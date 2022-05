Sport paralimpici: La Pro Sport Ravanusa in gara a Cagliari per il titolo Italiano

Primo appuntamento Nazionale dell’anno per Vincenzo Amata, atleta paralimpico ipovedente tesserato per la Pro Sport Ravanusa, domenica prossima Vincenzo gareggerà a Cagliari dove ci sono in palio i titoli Italiani di Corsa su strada.

La manifestazione organizzata dalla FISPES con la collaborazione Sa. Sport Cagliari, assegnerà i titoli italiani paralimpici delle varie categorie.

Vincenzo Amata, come al solito gareggerà con la sua guida Giancarlo La Greca, per l’atleta di Sant’Agata Militello sarà l’ennesima prova di come lo sport abbatte le barriere, nonché un incoraggiamento a tutti gli atleti con disabilità a fare sport ed a mettersi in prova, sempre a Cagliari con il duo della Pro Sport Ravanusa, ci sarà anche in gare l’amico di tante “battaglie sportive” il pluricampione Italiano Renato Adamo.