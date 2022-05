Dal terremoto a terra di turismo, il Belice guarda al futuro

Il Belìce rinasce e guarda al futuro puntando sul turismo.

Oggi al forum “La Primavera del Belice” promosso dal quotidiano LA SICILIA in collaborazione con il Parco Archeologico di Selinunte.

L’obiettivo è di rinnovare l’immagine del Belìce da terra del terremoto ad attrattiva turistico/culturale.

“Come sindaco di Montevago ho portato la testimonianza di cinque anni dedicati al recupero, alla riqualificazione e alla rivitalizzazione del vecchio centro distrutto dal sisma del ‘68″, dichiara Margherita La Rocca Ruvolo.

Dal museo a cielo aperto dei percorsi visivi al recupero della chiesa Madre e altri progetti in cantiere tra arte e memoria. Insieme ai sindaci abbiamo firmato la “Carta del Belice” per portare avanti insieme il nuovo progetto di rilancio turistico del territorio”.

