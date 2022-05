E’ nato il “Cammino di San Calò”: itinerari a piedi tra cultura, tradizione ed enogastronomia

Un Santo nero, un territorio ricco di storia, tradizioni popolari e fede, enogastronomia e bellezze ambientali, questo è il “𝘾𝙖𝙢𝙢𝙞𝙣𝙤 𝙙𝙞 𝙎𝙖𝙣 𝘾𝙖lò”. Itinerari studiati per ripercorrere il tragitto dell’eremita, tra 𝘕𝘢𝘳𝘰, 𝘍𝘢𝘷𝘢𝘳𝘢, 𝘈𝘨𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘰 𝘌𝘮𝘱𝘦𝘥𝘰𝘤𝘭𝘦 e 𝘚𝘤𝘪𝘢𝘤𝘤𝘢.

Nei percorsi del “𝖢𝖺𝗆𝗆𝗂𝗇𝗈 𝖽𝗂 𝖲𝖺𝗇 𝖢𝖺𝗅𝗈̀” si potranno visitare le sorgenti di acqua sulfurea, le antiche necropoli, le numerose grotte e i luoghi dove 𝙎𝙖𝙣 𝘾𝙖𝙡𝙤𝙜𝙚𝙧𝙤 peregrinava e predicava la fede, amministrava i sacramenti e assisteva gli ammalati.

Paesaggi unici e differenti itinerari che ti daranno la possibilità di scegliere quello più adatto a te e ai tuoi scopi. Che tu sia un fedele, un camminatore principiante o esperto, un amante della natura o della storia, il motivo che ti spingerà ad affrontare il “𝖢𝖺𝗆𝗆𝗂𝗇𝗈 𝖽𝗂 𝖲𝖺𝗇 𝖢𝖺𝗅𝗈̀”, darà vita ad un beneficio spirituale, mentale e/o fisico che non dimenticherai.

Inoltre nel “𝖢𝖺𝗆𝗆𝗂𝗇𝗈 𝖽𝗂 𝖲𝖺𝗇 𝖢𝖺𝗅𝗈̀”, è possibile seguire le 𝙑𝙞𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙥𝙚𝙡𝙡𝙚𝙜𝙧𝙞𝙣𝙤, itinerari da 𝘊𝘢𝘮𝘱𝘰𝘣𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘓𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 e 𝘊𝘢𝘯𝘪𝘤𝘢𝘵𝘵𝘪 verso il 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙪𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙙𝙞 𝙉𝙖𝙧𝙤 dedicato all’eremita.

Durante il percorso, nelle pause, si potranno degustare le specialità enogastronomiche proposte da produttori locali che operano nel territorio.

È passato un anno da quando è nata questa idea, finalmente è arrivato il momento di trasformarla in realtà.

𝔼 𝕒𝕕𝕖𝕤𝕤𝕠 𝕞𝕖𝕥𝕥𝕚𝕒𝕞𝕠𝕔𝕚 𝕒𝕝 𝕝𝕒𝕧𝕠𝕣𝕠!

✓𝐏𝐞𝐫 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐚𝐭𝐞𝐜𝐢:

telefonicamente o tramite WhatsApp al numero 3341759552.

Tramite email all’indirizzo info@disiu.it

Tramite il form “Contattaci” sul sito www.disiu.it

