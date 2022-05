Presentazione 59° Convegno internazionale di studi pirandelliani

“Le novelle di Pirandello – raccolte” è il tema del 59° Convegno internazionale di studi pirandelliani che verrà presentato nel corso di una conferenza stampa alle ore 10,30 al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento.

Il convegno avrà luogo nel Centro congressuale dell’Hotel Saracen – Isola delle Femmine, come per quello appena trascorso, e gli oltre 400 professori e studenti provenienti da diverse scuole d’Italia e dall’estero che soggiorneranno per 5 notti presso la prestigiosa struttura, avranno l’occasione di poter apprezzare ugualmente le bellezze della Valle dei Templi e la Casa Natale di Luigi Pirandello con apposita escursione.