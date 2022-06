Grotte, tutto pronto per il premio “Racalmare Leonardo Sciascia Scuola”

Dopo due anni d’assenza torna il premio “Racalmare Leonardo Sciascia Scuola”. Nato come appendice del grande premio letterario “Racalmare Leonardo Sciascia” città di Grotte, il Racalmare Scuola, negli anni si è distinto nel panorama nazionale per la peculiarità della sua giuria composta esclusivamente da ragazzi.

Sono stati e sono gli studenti i protagonisti indiscussi del premio: sono loro a leggere e recensire i libri, scegliere la terna dei finalisti e votare il vincitore del premio dopo aver incontrato gli autori.

Il premio, che oggi giunge alla sua XIII edizione, organizzato dall’Istituto Comprensivo “Roncalli” di Grotte col patrocinio del Comune di Grotte, ha visto negli anni la presenza di autori di fama nazionale che con i loro contributi hanno alimentato il dibattito con i ragazzi, sempre attenti, curiosi e motivati.

“Il Premio letterario Leonardo Sciascia Scuola – spiega Accursia Vitello, responsabile del premio- per la nostra istituzione rappresenta un importante strumento, preziosissimo dal punto di vista didattico per stimolare e consolidare l’amore per la lettura e la passione per i libri. Leggere un libro vuol dire conoscere nuovi mondi, accarezzare prospettive inedite; vuol dire anche attivare il pensiero critico, stimolare la creatività. Un libro non è mai solo un libro, se adeguatamente mediato può diventare un importante strumento di crescita. Siamo certi che con il Racalmare Scuola instilliamo nei nostri ragazzi un amore per la lettura che difficilmente potranno dimenticare.”

Quest’anno, a contendersi la XIII edizione, sono tre gli autori finalisti: Antonio Tancredi Cadilio, con Il presidente XI e Antonio- Diario di un incontro indimenticabile, Casa Editrice Medinova; Alberto Todaro, Nuccio Zicari, con Haditi racconti d’Africa, Casa Editrice Medinova; Francesco D’Adamo, con Giuditta e l’orecchio del diavolo, Casa Editrice Giunti Editore.

“Ritornare a celebrare il Racalmare Scuola- dichiara Antonina Ausilia Uttilla, dirigente scolastico e presidente del premio- restituisce ai nostri ragazzi l’idea di normalità. Non ci siamo liberati completamente dalle restrizioni, ma ritorniamo ad assaporare un modo di fare scuola più stimolante. I nostri ragazzi diventano i veri protagonisti di un progetto che li ha visti impegnati in questi ultimi mesi, guidati dai loro docenti, nella lettura dei testi in concorso. I ragazzi, si sa, hanno un modo autentico di guardare al mondo, di leggere tra le righe, di fare respirare i personaggi di un romanzo. Ecco, incontrare gli autori sarà per loro un’occasione unica, un importante opportunità di crescita, che gli permetterà di scoprire nuoVe prospettive e nuovi mondi.”

Alla cerimonia di consegna interverranno Antonina Ausilia Uttilla, dirigente scolastico; Alfonso Provvidenza Sindaco di Grotte; Fiorella Palumbo Dirigente ufficio Scolastico provinciale e Alessandra Marsala Assessore Pubblica Istruzione.