Castrofilippo :”insieme per Castrofilippo” dice “NO” alla discarica di contrada Grotticella

Oggi il nostro gruppo consiliare “insieme per Castrofilippo” ha voluto ribadire mettendo nero su bianco, con una mozione, la sua contrarietà alla realizzazione di una discarica in contrada Grotticelle. Con questa mozione chiediamo formalmente al Consiglio comunale di dichiararsi CONTRARIO alla proposta di convertire l’ex cava di calcare di c.da Grotticelle in Territorio di Naro (AG) in discarica per rifiuti non pericolosi/non putrescibili. Chiediamo formalmente al presidente del consiglio comunale un impegno ufficiale e tempestivo.

loading..