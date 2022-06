I. C. “S. Gangitano” di Canicattì: premiati i solisti dell’indirizzo musicale in tre concorsi

Grandi riconoscimenti per gli alunni dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo “Gangitano” di Canicattì. La scuola è stata Infatti premiata in ben tre concorsi, nelle sezioni dedicate alle scuole ad indirizzo musicale.

Nel mese di aprile Matteo Landolina, pianista di seconda media della classe del Prof. Mantione, ha conquistato il primo premio assoluto allo storico concorso *Benedetto albanese” di Caccamo, giunto alla sua venticinquesima edizione; nel mese di maggio ancora un primo premio assoluto per Pietro Mallamace (punti 100/100), pianista della classe del Prof. Curto Pelle, al Concorso Diapason di Campobello di Licata. Infine Sofia Canicattì, di prima media, secondo premio a Gela al concorso “Ghelas music” e primo premio per Matteo Landolina al medesimo concorso.

Grande soddisfazione hanno espresso il Dirigente, Prof. Ivan Cappucci, e i docenti per questi importanti risultati ottenuti in un anno didatticamente così difficile, a causa dell’emergenza Covid-19.

