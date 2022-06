“Master di Scrittura” della Strada degli scrittori: tema del 2022 sarà la “Sostenibilità”

Riparte per il sesto anno consecutivo il Master di scrittura che la Strada degli Scrittori organizza ad Agrigento con Treccani Accademia, sotto la direzione scientifica della Fondazione Treccani Cultura. Docenti di fama, scrittori, editorialisti animeranno lezioni e laboratori dal 7 al 14 luglio all’interno del Polo culturale San Lorenzo, al centro di via Atenea, nel cuore della vecchia Girgenti di Pirandello e Camilleri.

Il tema indicato quest’anno dal direttore generale di Treccani Massimo Bray è la “sostenibilità” nelle sue varie accezioni, partendo dal necessario patto tra generazioni per salvare società e ambiente, per superare calamità, ingiustizie e conflitti del presente.Il Master si rivolge a giornalisti, responsabili della comunicazione, membri degli ordini professionali; giovani autori, aspiranti scrittori, editori, docenti e appassionati che desiderano approfondire la propria conoscenza nell’ambito della scrittura. L’obiettivo è quello di acquisire conoscenze utili per un impegno nel mondo del lavoro o del volontariato, legato soprattutto a turismo, beni culturali, attività economiche finalizzate alla crescita del territorio.

Ecco l’elenco dei docenti e le “parole della sostenibilità” loro assegnate: Enrico Alleva (Ecosistema), Enrica Arena (Riciclo), Stefania Auci (Energia), Massimo Bray (Formazione), Rossella Calabrese (Formazione) Antonio Calabrò (Intraprendenza) Francesca Cappellaro (Transizione), Totò Cascio (Passione), Letizia Casuccio (Cooperazione), Don Luigi Ciotti (Inclusione), Maria Vittoria Dell’Anna (Sostenibiità), Alessio Giacometti (Ecologia), Susanna Sieff (Futuro), Marco Tarquinio (Guerra), Alberto Tasca D’Almerita (Consapevolezza).

I laboratori di scrittura saranno a cura di Gaetano Savatteri, Lidia Tilotta, Alessandra Turrisi. Testimonianze di Andrea Bartoli, Florinda Sajeva, Roberto Sciarratta, David Sepahi Hassanabadi.

Il programma coordinato da Felice Cavallaro prevede una serie di attività extra-master con escursioni e presentazione di nuovi libri lungo i luoghi che hanno ispirato i grandi autori della Strada degli Scrittori.

Assicurato al 6° Master il patrocinio del Consiglio di presidenza dell’Assemblea regionale siciliana, del Comune di Agrigento, del Consorzio universitario Empedocle di Agrigento, in collaborazione con il Polo Culturale San Lorenzo, il Distretto turistico regionale Valle dei Templi e l’ANP, Associazione nazionale dirigenti pubblici ed alte professioni della scuola.