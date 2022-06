Agrigento, presentata la candidatura ufficiale a Capitale Cultura 2025

La giunta comunale di Agrigento ha stabilito l’ufficiale candidatura di Agrigento a Capitale della cultura del 2025. Aldilà degli esiti, la candidatura costituisce un’opportunità per un’intesa inter istituzionale, volta ad attivare forme di collaborazione per un programma di eventi e progettualità capaci di divenire motore di un processo di rigenerazione urbana e riqualificazione dell’offerta turistica.

Nel provvedimento si legge: “La città di Agrigento è in possesso di tutti i requisiti necessari per presentare la candidatura quale Capitale della Cultura 2025 per la riconosciuta storia millenaria e per le seguenti motivazioni :

“ La Valle dei Templi ha ottenuto il Premio Nazionale del Paesaggio nel 2016/2017 e nel 2018 ha ottenuto la menzione speciale al Premio Europeo del Paesaggio del Consiglio d’Europa”. Il Comune svolge un ruolo centrale e connettivo anche con riferimento alle molteplici istituzioni alla cui governance partecipa attivamente, dal Parco Archeologico con i suoi 42 siti, al Consorzio Universitario con la sua rete di soci, fra i quali diversi Comuni e la Camera di Commercio, al Distretto Turistico, che raccoglie i Comuni e gli operatori turistici del territorio, Istituzioni, queste, che incidono direttamente, con la loro azione in rete, nel sistema culturale, formativo e turistico della Città. Si stanno ponendo in essere azioni di connessione con il territorio circostante per poter costruire un’offerta attrattiva in stretta sinergia con i territori limitrofi e con le città della costa e dell’entroterra per costruire una nuova narrazione in cui Agrigento rivesta un ruolo di attrattore ed elemento trainante di un sistema più ampio e che un sistema più ampio ed integrato permetterà infatti di poter offrire itinerari culturali ed esperienziali sempre più strutturati, dove poter raccontare la ricchezza millenaria, ed al contempo attuale, del territorio”.